Haber: Gönül Olutürk

Kendisi ve kulübünün zor günlerden geçtiğini belirten ElyasaSüme “Hem kulüp için hem benim için zor bir dönem oldu. Kulüp olarak ayakta kalmayı istiyoruz. Fakat bu kolay olmuyor. Gençlerle birlikte bizler ağabeyleri olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu büyük çınarı yaşatmaya çalışıyoruz. Genç oyuncular üzerine koyarak devam ediyorlar fakat puan kayıpları öz güven eksikliğine neden oluyor. İlerleyen haftalarda puan ya da puanlar kazanmak istiyoruz. Başkan Huzeyfe Durmaz yalnız kaldı. Söylentiler var. ‘Kulüp kapansın ismi Gazişehir’e verilsin’ diye. Biz mücadele ediyoruz. Umarım herkes daha duyarlı olur” dedi.

Önümüzdeki süreçte açıklama yapacağım!

Suçsuz olduğu halde isminin lanse edildiğini belirten Elyasa açıklamasını “Ben hep sessiz kaldım. Kendimi ifade edemiyordum. Benim ve ailem için zorlu bir süreçti. Adalet yerini buldu. Suçsuz olduğumu Allah biliyor. Zaten suçsuzluğum ispatlandı. Hep benim ismim lanse edildi. Osman Toprak olayın içerisinde vardı. Fakat hiçbir zaman ismi anılmadı. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçte açıklama yapacağım. Şu anda kendi işime odaklanmak istiyorum. Futbola devam etmek istiyorum. Karalama kampanyasından sonra Gaziantepspor’da devam ettim. Bu en güzel cevap oldu. Ben inançlı bir insanım. Benim için büyük bir sınavdı. Adalet yerini buldu. Sabırlı davrandım. Bu olaylar bana büyük bir tecrübe yaşattı. Kendimi bildiğim için ve haklı olduğumu bildiğim için çok rahattım. Zayıf karakterli insanları tanıdım. Bu benim için hayat tecrübesi oldu. Boluspor iddiası karalama kampanyasının içine dahil edilmiş bir oyundu. Necip Çarıkçı’yla bir görüşmem olmadı. Necip Çarıkçı’yladosthane ilişkilerimiz var. Boluspor’a transfer durumum söz konusu bile olmadı” ifadeleriyle tamamladı.