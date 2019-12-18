Nereden Nereye!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki ilk maçı Ümraniyespor 1-0 kazanmıştı. Rövanş karşılaşmasında ev sahibi olan Fenerbahçe'nin turu geçmesi beklenirken, sarı lacivertliler rakibine bir kez daha 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Çeyrek finalde de Trabzonspor'u kupanın dışına iten Ümraniyespor'un serüveni, yarı finalde Akhisarspor karşısında son buldu.

Trabzonspor 1-2 Gümüşhanespor | 01.12.2016

2016-17 sezonunda H Grubu'nda yer alan iki takımın ilk karşılaşmasında Gümüşhanespor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Gruptaki ikinci maçta da rakibine mağlup olmayan Gümüşhanespor ikili averajı eline alarak rakibini grup aşamasında kupanın dışına itti.

Kayserispor 1-0 Beşiktaş | 11.02.2015

O dönem 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, güçlü rakibini Anıl Taşdemir'in 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek kupanın dışına itti.

Fenerbahçe 1-2 Fethiyespor | 04.12.2013

Ersun Yanal yönetimindeki sarı lacivertli ekip 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, 77. dakikada Onur Okan ve 83. dakikada Ahmet Aras'ın gollerine engel olamadı ve 1. Lig temsilci Fethiyespor'a kendi evinde mağlup olarak kupaya veda etti.

Galatasaray 1-2 1461 Trabzon | 11.12.2012

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçın sarı kırmızılılar için kolay geçmesi beklenirken konuk ekip Sercan Kaya ve Emrullah Karakoç'un golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Galatasaray 77. dakikada Emre Çolak'la umutlansa da turu geçen taraf Karadeniz temsilcisi oldu.

Boluspor 1-0 Beşiktaş | 22.03.2012

1. Lig ekibi Boluspor, 2011-12 sezonunda 4. kademe maçında karşılaştığı Beşiktaş'ı 77. dakikada Ferhat Kiraz'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek izleyenleri şaşırtmayı başarmıştı.

Yeni Malatyaspor 2-1 Fenerbahçe | 13.01.2011

O sezon 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi 3. Kademe C Grubu maçında Okan Alkan (K.K) ve Cem Çetin'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek, sarı lacivertli ekibin gruptan çıkma umutlarını bitirmişti.

Galatasaray 0-5 Çaykur Rizespor | 28.01.2004

2003-04 sezonunda Türkiye Kupası 3. Kademe maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Faryd Mondragon'un 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı maçta konuk ekip Çaykur Rizespor, Klodian Duro (2), Okan Öztürk (2) ve Zafer Demiray'ın golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve yoluna devam etti.

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | 03.12.2002

2002-03 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Konyaspor, 1. dakikada Mustafa Doğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi 13. dakikada Faruk Temel'in golüyle 1-0 mağlup ederek kupanın dışına itti.

Erzurumspor 1-0 Galatasaray | 27.11.2001

1. Lig ekibi Erzurumspor, Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ını 96. dakikada Eyüp Saka'nın attığı altın golle 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprizin altına imzasını attı.

Çanakkale Dardanelspor 1-0 Beşiktaş | 15.12.1999

Sürprizlerin sezonu 1999-00 sezonunda bir diğer ilginç skor Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda gerçekleşti. Çanakkale Dardanelspor, 46. dakikada Gürçay Bulut'un golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Pendikspor 2-1 Fenerbahçe | 14.12.1999

Türk futbol tarihine "Pendik Faciası" olarak geçen maçta Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği maçta Pendikspor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Kocaelispor 1-0 Fenerbahçe | 03.02.1992

O dönem 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 83. dakikada Saffet Sancaklı'nın golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek, rakibinin 6. Kademeden ötesini görmesine izin vermedi.

Karşıyaka 1-0 Galatasaray | 25.04.1984

1983-84 sezonunda Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karşıyaka ile Galatasaray eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden 2. Lig ekibi Karşıyaka, rövanş karşılaşmasında sarı kırmızılı ekibi Zeki Yalçınkaya'nın golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ankaragücü 3-0 Beşiktaş | 08.04.1981

1980-81 sezonunda tam anlamıyla bir "Peri Masalı" yaşayan Ankaragücü Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 yenildiği maçın rövanşında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ankaragücü yarı finalde Fenerbahçe'yi, finalde ise Boluspor'u geçerek kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş 1-2 Lüleburgazspor | 06.12.1979

1979-80 sezonundaki Türkiye Kupası'na damga vuran Lüleburgazspor, ilk maçta konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıktan sonra, deplasmanda güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Tarsus İdman Yurdu'nu da saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Lüleburgazspor, Fenerbahçe'yi de elemeyi başardı. Lüleburgazspor'a dur diyen takım ise yarı finaldeki rakibi Altay oldu.

Galatasaray 0-1 Kayserispor | 15.03.1978

1977-78 sezonunda kupa çeyrek finalinde Galatasaray ile karşılaşan 2. Lig ekibi Kayserispor, ilk maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek dikkatleri üstüne çekti. Güçlü rakibine rövanş karşılaşmasında da direnen Kayserispor, yarı finale yükselen taraf oldu.