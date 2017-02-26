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26 Şubat 2017 Pazar
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    • Nevşehirspor'a "Demir" gibi hoca

    BAL 6. Grup'ta mücadele eden Nevşehirspor GK, Boşnak asıllı Teknik Direktör Mesut Demir (Demiroviç) ile önümüzdeki sezon için sözleşme yeniledi. Demiroviç yıllarca Boluspor ile Süper Ligde oynamıştı.

    26 Şubat 2017 Pazar 13:57
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    Nevşehirspor'a

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    BAL liginde yeni sezonda Şampiyonluk için kadrosunu şekillendirme çalışmalarına ilk olarak dün yaptığı Teknik Direktör Mesut Demiroviç'le başlayan Nevşehirspor, mevcut kadrosunu da yeni transferlerle kaliteli oyunculardan oluşturacak.  Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici, imza töreninde yaptığı konuşmada, eski süper lig futbolcusu Mesut Demiroviç'e, yeni sezon için Teknik Direktörlük teklifinde bulunduklarını ve kendisinin tekliflerini kabul ettiğini söyledi. Teknik Direktör Mesut Demiroviç ise Nevşehir’de olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. ​

    MESUT DEMİROVİÇ KİMDİR

    1986 Yılında Türkiye’ye geldi. 8 yıl futbolculuk hayatı var. Futbol hayatında 30 kez milli forma giydi. 14 yıldır teknik direktörlük yapan Yugoslav asıllı Boşnak teknik adam Mesut Demiroviç’i, Türkiye daha çok Boluspor’da forma giyerken tanıdı. Şenol Güneş’in teknik adamlık yaptığı dönemlerde 1. Ligde top koşturan Boluspor’da 4 numarayla defansın bel kemiği haline gelen Mesut Demiroviç, futbolu bıraktıktan sonra, Hatayspor, Mardinspor, Kırıkkalespor, Afyonspor, Çankırı Belediyespor ve en sonda İran liglerinde teknik direktörlük yaptıktan sonra Araklıspor ile masaya oturdu. 2 Aralık 2007 tarihinden itibaren Trabzon'a bağlı Araklı takımı olan ve 2. Ligde top koşturan yeşil siyahlı takım Araklıspor’un teknik direktörlük görevini yürüttü. Mesut Demiroviç, 20.05.2008 tarihinden itibaren Araklıspor teknik direktörlüğünü bıraktı. 27.06.2010 tarihinde Türkiye 3. Lig 5 grupta mücadele eden Batman Petrolspor ile mukavele imzaladı. Son olarak Aydınspor ve Kozan Belediyespor’da görev yapan Demiroviç Nevşehirspor ile anlaştı.

     

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