Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz hafta Dünya yıldızı PSG forması giyen Neymar da Silva Santos’un doğumu için Boluspor’un kaptanı Andre Santos, Fransa’nın Paris kentine gitmişti. Santos, burada Neymar’a Boluspor’un 28 Şubat tarihinde gerçekleştireceği milli piyango biletinden 5 bin adet sattı. Biletler için Neymar, 75 bin TL para ödedi. Boluspor yeni yıla Milli piyango ile start verirken, yönetim kurulu kulübe gelir getirici kaynaklar yaratmak için 100.000 bin adet bilet bastırdı.