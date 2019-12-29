Nice yıllara Boluspor...

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır’ın mevsimine göre yemyeşil, mevsimine göre buzlu ve karlı çimenlerinde ilk müsabakalarına çıkan Bolusporumuz, başlangıç itibariyle Abantspor ve Bolu Gençlik’in birleşmesiyle Türk Futbolu’na merhaba dedi. 28 Aralık 1965 günü Abantspor ile Bolu Gençlik’in birleşmesi sonrasında kurulan Bolusporumuzun ilk Başkanlığını İsmail Özer yapmıştır. Yönetim kurulunda ise Asbaşkan Doğan İleri, Genel Sekreter Ayhan Tüzün, Muhasip Salih Beşli Veznedar Hulusi Kayaalp, Genel Kaptan Hulki Avlacıoğlu, üyeler Turgut Hitit, Mustafa Çizmecioğlu, Çetin Salur, Sabri Eratalar, Yaşar Eyüpoğlu, Kemal İnan ve Erol Mengenli idi.