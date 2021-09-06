Nicolas Zalazar imzayı attı



Haber: Okay Özcan

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp daha önce kadrosuna kattığını Nicolas Zalazar'ı resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü, Arjantinli stoper için şu açıklamayı yayımladı:

"Arjantinli savunma oyuncusu Nicolas Zalazar'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Nicolas Zalazar'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz."Nicolas Zalazar geçen sezon Club Atletico Platense forması giymişti.

Bursaspor’un bu sezon gerçekleştirdiği en önemli transferler arasında gösterilen Nicolas Zalazar’dan ilk açıklama geldi. Arjantinli stoper, sosyal medya hesabından, Başkan Hayrettin Gülgüler’le sözleşme imzaladığı bir anı paylaşarak, yeşil-beyazlı kulübe teşekkür etti. Zalazar şu ifadeleri kullandı:

“Bursaspor Kulübü’ne tarihinin bir parçası olmama izin verdiği için minnettarım. Haydi Bursaspor”