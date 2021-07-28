Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kendisine yöneltilen, 'Yabancı kuralı konusunda bir değişiklik olur mu?' sorusuna "Yabancı kuralında hiçbir değişiklik yok" yanıtını verdi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonu 8+6 kuralıyla oynanacak. Yani Süper Lig'de kulüpler 14 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilcek ve ilk 11'de 8 oyuncu olabilecek.

Üç sezonluk kademeli olarak yabancı oyuncu sayısını azaltma planı şöyle:

Süper Lig

2021-22: 8+6

2022-23: 7+5

2023-24: 6+4

TFF 1. Lig

2021-22: 5+3

2022-23: 4+1

2023-24: 4+1

'Kulüplere elimizden gelen yardımı yaptık'

Nihat Özdemir, harcama limitleri hakkında ise "Kulüplere elimizden gelen yardımı yaptık. Takım harcama limitlerinin artışı yüzde 25 olarak açıkladık. Kuru, geçen yılın ortalama rakamı olarak aldık, o da 8 küsür, 8.80 civarında. Kuru da sabitleyerek kulüplerimize harcama limiti konusunda elimizden geleni yaptık. Beşiktaş 'ın sıkıntısı olduğunu kulüp başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi iletti ama bunu bir kulübe yapmamız mümkün değil. Sağlayacağımız limitler sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Süper Lig 'de de kullanılacak. Bunu tek kulübe yapmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı