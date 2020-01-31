Nijeryalı Forvet Yeniçağaspor’da

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Amatör Lig takımlarından Yeniçağaspor son olarak Akşehirspor forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı forvet Uduak Cyril İdemokon ile anlaşmaya vardı.

Bir Süper Transfer Daha

Yeniçağaspor bir bomba ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar Manisa Sanayispor’dan ,2018-2019 sezonunda BAL’da forması giyen , bir dönem Çaykur Rizespor’da profesyonel olarak top koşturan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Burak Can Şen ile anlaşmaya vardı. Burak Can Çaykur Rizespor, Pazarspor , HEASK, Feriköy , Kuşadası ve Manisa Sanayispor takımlarında da oynadı. Tecrübeli isim Türkiye Kupası’nda 2 maçta forma giydi.

Transfere Doymadılar

Play-Off’ta şampiyonluk hedefleyen Yeniçağaspor son olarak BAL temsilcisi Göynük Belediyespor’da oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncu Emre Öztürk , Kıbrıscıkspor’dan 26 yaşındaki sağsol bek oyuncusu Emrah Kocadağ ve 2014-2015 sezonu şampiyon kadroda yer alan stoper oyuncusu kaptan Arif Kahraman ile de sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 12:35