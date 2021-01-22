Nijeryalı geri gitti

Haber: C.Kutay Aykan

Nijeryalı golcü Haruna Garba'yı Antalya Kampına dâhil eden Kırmızı-beyazlı yönetim alınan bilgiye göre verim alınamadığı için değil futbolcunun Çin ligine gitmeden önce oynadığı takım tarafından oynama yasağı konulduğu için geri gönderildiği öğrenildi.

Ara transferde tek imza

Boluspor devre arası transferinde sessiz kaldı. Kırmızı-beyazlılar, 23 yaşındaki Haris Hajdarevic dışında henüz elle tutulur bir transfer gerçekleştiremedi.

Ligde istediği sonuçları alamayan ekibimiz Boluspor transferde sessiz kaldı. Bu sezon yaptığı transferlerden beklediği performansı alamayan Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala yalnızca 1 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Golcü oyuncu diye alınan forvet Haruna Garba’nın futbol yasaklısı çıkması, transferin son günlerine yaklaşırken Boluspor transfer komitesi suskunluğunu koruyor.

Teknik direktör Reha Erginer’in gerekli yerlere oyuncu transferi isterken yönetim, henüz hocanın talebini gerçekleştiremedi.