Eğitim alanındaki başarılarının yanı sıra sportif faaliyetlerine de devam eden Nisan Okulları, spora teşvik ilkesi ile öğrencilerinin başarılarını katlamaya devam ediyor. Özel Bolu Nisan Anadolu Lisesi Çim Hokeyi Takımı, final maçına çıktığı Özel Bolu Çamkent Anadolu Lisesini 2-1 mağlup ederek il birincisi oldu. Alınan galibiyetin ardından takım oyuncuları ve okul öğretmenleri sevinçlerini doyasıya yaşarken, okul yönetimi başarının mimarı beden eğitimi öğretmeni Serdar Deniz’i ve öğrencileri tebrik etti. Şehir dışında gerçekleştirilecek maçlarda ilimizi temsil etmeye hak kazanan takımın hazırlıklara en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

