Norveçli Forvet Boluspor Yolunda

Haber: Aysun Beykoz

Bolusporda ilk devre bitmeden transfer hareketliliği yaşanıyor. Transfer döneminde bir çok oyuncuyu kadrosuna katan Boluspor, aradığı forvet oyuncusunu Norveç liginde oynayan genç bir Togolu oyuncuya çevirdi. 2019-2020 Sezonunun ilk yarısında golcülerden istediği performansı elde edemeyen Boluspor Norveç liginde oynayan genç bir santraforla görüştüğü gelen bilgiler arasında, Poepon’un alternatifinin olmayışı Batuhan'nın iki sezondur bekleneni veremeyişiyse ile beraber ara transfer sezonuna hızlı girmek isteyen Boluspor ikinci yarı kadrosunu güçlendirerek düşme korkusu yaşamak istemiyor.