Nurettin Çakır’ın Performansı dikkat çekiyor



Haber: Uğur Balaban

İlimizin köklü takımlarından biri olan Kıbrıscıkspor alt yapısından yetişen Nurettin Çakır, 3. Lig kulübü olan Fethiyespor’da parlamaya devam ediyor. Futbol hayatına ilk Kıbrıscıkspor takımı ile atılan Nurettin Çakır, 19 yaşında oynadığı futbol ile Geredespor’ubeğenisini kazandı. 2015 yılında Geredespor’a transfer olan Çakır, 2 sene sonra kendini kanıtlayarak 22 yaşında KaynaşlıBelediyespor yolunu tuttu. Yaklaşık bir sene sonra ise genç yıldız Çubukspor yolunu tuttu. 2018 yılından 2020 yılına kadar BAL liginde Çubukspor formasını terleten Çakır, 2020 yılında diğer bir BAL ligi takımı olan Isparta 32’nin yolunu tuttu. Isparta 32 Spor’unBAL liginden 3.lige sonra ise 2.lige gidiş yolunun baş mimarlarından olan Nurettin Çakır Isparta 32 Spor’da 2 sezon üst üste şampiyon oldu. Şuan da ise Fethiyespor kulübünde 20 numaralı formayı giyen Bolulu Futbolcu, her hafta attığı gollerle Fethiyespor taraftarlarının gönlünde taht kurmayı başardı. Bu sezon forma giydiği 9 maçta 10 gol atan Çakır, Fethiyespor ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

PROFESYONEL LİGLERDE GOL KRALI

9 maçta 10 atan Bolulu yıldız, şuanda istatistiklere bakıldığında Türkiye’nin profesyonel lig kademelerinde 10 gol ile gol kralı durumunda. Attığı kilit gollerle ve paslarla Nurettin Çakır, Süper lig ve 1.lig takımlarının radarına girmeyi başardı. 10 gol atan Nurettin Çakır, 10 de attırarak takımına büyük katkı sağladı.

“PROFESYONEL LİGDE OYNAYABİLECEK KALİTEDE BİR FUTBOLCU”

Öte yandan 2015 yılında gazetemizin yaptığı bir röportajda Kıbrıscıksporantrenörü Mustafa Esmer Ankara Bölgesi Amatör Milli Takımı’na gönderilen Nurettin Çakır ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunmuştu. Nurettin Çakır için konuşan Kıbrıscıksporantrenörü Mustafa Esmer, “Nurettin profesyonel ligde oynayabilecek kalitede bir futbolcu” dedi. 2015 yılında kendini kanıtlayan Çakır şuan da Fethiyespor’da beğeni toplamaya devam ediyor.