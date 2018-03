Haber: Semih Baykal

Geçen yıl Süper Lige çıkabilecek bir takım olmalarına rağmen çıkamadıklarını belirten Yusuf Emre Gültekin “Geçen sene aslında çıkabileceğimiz Süper Lig’e yükselebileceğimiz bir takımımız vardı, şanssızlık mı diyelim bilmiyorum, olmadı. Bu sene kadro bozulmadan takviyeler sezon başında yapılarak tekrar güçlü bir kadro oluşturuldu. Gerçi sezon başında hiç beklenmeyen, istemediğimiz sonuçlarla ilk 8 haftada 8 puan alarak kötü bir giriş yaptık. Bu sene daha güçlü olmamıza rağmen sakatlıklar ve başarısızlıklar bizi çok zora soktu. O kayıplar olmasaydı şu an lider durumdaydık, ilk 2 olabilirdik” dedi.

“İSTİYORUZ VE BUNA İNANIYORUZ”

Bu sene Boluspor taraftarı ve takımı olarak süper lige çıkmak istediklerini belirten Yunus Emre Şu an baktığımızda, kendi adıma söyleyecek olursam tek rakibimiz Rize diye düşünüyorum. Kadro açısından, vizyon açısından. Diğer takımlarda da arkadaşlarımız var. Onlarla da maçlardan sonra konuştuğumuzda her takımın bize söylediği, çok iyi bir kadromuz olduğunu, herkesin çekinerek bize geldiğini, hep analizlerde Boluspor’un daha fazla yapıldığından bahsediyorlar. Bu da şu demek oluyor ki diğer takımların bizi daha çok önemsediği ve 2 kat motive olarak oynadıklarını gösteriyor. Bu sene biz en kötü play-off oynarız diyorum ve play-off’ta daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Geçen sene Göztepe ve Eskişehirspor gibi iki tane arkasında büyük bir şehrin olduğu kulüplerle karşılaşmak biraz daha zordu her açıdan. Ancak bu sene play-off’a kaldığımız takdirde en büyük favori Boluspor’dur diyorum. Bu sene şehir olarak daha fazla istiyoruz ve buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı

“HERKESTEN DAHA FAZLA ÜZÜLÜYORUZ”

Kaybedilen puanlara herkesten çok kendilerinin üzüldüklerini belirten Gültekin “Biz bu işten profesyonel olarak para kazanıyoruz ve mesleğimiz bizim geleceğimiz için önemli. Ailelerimiz, yakınlarımız olsun başarısız bir sonuçta en az bizler kadar üzülüyorlar. Bizler belki de kaybedilen puanlarda herkesten daha fazla üzülüyoruz. Başarı geldikçe herkes mutlu olur. Taraftar da, futbolcu da, teknik heyet de, yönetim de. Çünkü başarıyla beraber herkesin geleceği de daha iyi olacaktır. Şehir kazanacak, kulüp kazanacak, futbolcu kazanacak. Boluspor’un şampiyon olmasını hepimiz canı gönülden istiyor. Bazen tek antrenmanla takımımızı yalnız bırakmamak adına, bazen iğneyle sahaya çıktığımız oluyor. Bunu yapmamızın nedeni sadece Boluspor’a bir şeyler verebilmek, başarılı sonuçlar alabilmek. Son maça kadar kimse karamsarlığa kapılmasın, ligin tamamlanmasına daha çok haftalar var ve henüz hiçbir şey bitmedi. İnşallah hepimiz şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Taraftarlarımızdan daha fazla destek istiyoruz. Lütfen bizlere eleştirilerini müsabaka anında değil, maçtan sonra yapsınlar. Bizler onların eleştirilerinden dersler çıkararak Boluspor’un hak ettiği yere gelebilmesi adına elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“HEDEF SÜPER LİG’Dİ ZATEN”

Kendisinin Süper Ligde oynaya hazır olduğunu belirten Emre Gültekin “Hedefim Süper Lig’de oynamak, artık kendimi tam hazır düşünüyorum. O ligde her şey farklı, statlar, astmosfer, her şey farklı. Ben Bolu’ya gelirken hedef Süper Lig’di zaten. Başkanımız da bunu çok istiyor. Ben de Boluspor’la çıkıp orada kalmak istiyorum. Henüz 24 yaşındayım, aslında zor bir şey değil, kulübümüz buna hazır, yeni sahamız da yapılıyor. Kadromuz kalitesiyle bunu da başaracak güçte. İlk hedefim Boluspor’la Süper Lig’e çıkmak, orada daha fazla medya aracılığıyla göz önünde bulunuyorsunuz. Başarılar geldikçe milli takımlara daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Hayalimde milli takımda oynamak var, ayrıca Türkiyemizin üç büyük takımından birinde oynamayı arzu ediyorum. Ben genelde haber okumuyorum, okumamaya dikkat ediyorum, futbolcu en iyi cevabı sahada verir. Aslında benden beklentisi olanlar beni eleştiriyorlar diye düşünenlerdenim. Eleştiri ve tepki gelince kimseyle söz düellosuna girmeden sadece sahada daha fazla ne yapabilirim çalışmasına yönelirim” ifadelerini kullandı.

“BOLUSPOR’UN FUTBOLCUSU OLDUM”

Boluspor’a gelişini anlatan Gültekin “Özcan Bizati hoca Denizlispor’dayken de beni istemişti, Boluspor’da bu mümkün oldu. Onun isteğiyle Boluspor’da oynamaya başladım. Burada Bolu’da daha fazla forma şansına sahip olabileceğimi düşünerek, oynayabileceğimi hissederek Özcan hocanın isteğiyle, ayrıca o sıralar birçok kulüpten teklif almama karşın Boluspor’u tercih ettim. Boluspor’da Özkan Karabulut oynuyordu, Atabey gelmişti Boluspor’a ve Gençlerbirliği’nden Bolu’ya gelen bu oyuncular hep Bolu için olumlu konuştular. Ben de burayı tercih ettim. 3 sene önce 2015’te önce kiralık geldim, o dönem Savaş Abak dönemiydi Boluspor’da. Amacım Boluspor’da kiralık olarak gelip, burada başarılı olarak bir üst lige gidebilmeyi hedeflemiştim. O sene takım olarak başarılı olamadık fakat ben kendi adıma o sezon sürekli oynadım.Bolu’da oynadığım zaman zarfında hem 1.lig’den hem de Süper Lig’den teklifler oldu ama ben o dönemde Süper Lig için henüz hazır olmadığımı düşünüyordum. Daha sonra Necip Başkan dönemiyle Boluspor’a transferim gerçekleşti. Ben de ona seve seve geleceğimi ilettim. Gençlerbirliği de benim Boluspor’a transfer olmama sıcak baktı, Süper Lig’den isteyen 1-2 kulüp olmasına karşın benim Boluspor’da daha başarılı olabileceğim kanaatine vardılar ve Boluspor’un futbolcusu oldum” dedi.