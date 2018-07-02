Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor’un başına geçen Osman Özköylü, İsmail Haktan Odabaşını takımında istemediğini söylemesinin ardından menajeri ve ağabeyi ile görüşen Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuya 180 bin TL ödeyerek helalleşti. Bonservisi elinde bulunan futbolcuyu Boluspor, üçüncü kez kadrosuna kattı. Transferi hakkında kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Transferi İsmail Haktan Odabaşı, sosyal medya hesabından Boluspor formasıyla çektiği fotoğrafla duyurdu. Odabaşı’nın kaç yıllığına Boluspor ile anlaştığının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 27 yaşındaki İzmirli futbolcu geçen sezon 15 maçta 1 gol atıp, 5 de asist yapmıştı.