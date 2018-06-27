Haber: Semih Baykal

Boluspor orta sahayı güçlü tutmak için Umut Gündoğan ve Billal Sebaihi transferlerinin ardından eski kaptanı 27 yaşındaki İsmail Haktan Odabaşı’nı takibe aldı. Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da forma giyen başarılı futbolcuyu transfer komitesi Bolu’ya davet etti. Denizlispor ile sözleşmesini fesih eden Odabaşı kırmızı beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor. Oyuncu ile görüşmeler yapan ve pürüzleri gidermeye çalışan Bolusporlu yöneticiler oyuncu ile Bolu’da yapacağı son görüşmenin ardından transferi noktalamak istiyor. Denizlispor’da geçtiğimiz sezon etkili bir performans ortaya koyan İsmail Haktan Odabaşı, Denizli ekibiyle toplamda 31 maça çıktı. İsmail Haktan Odabaşı sırasıyla, Bursaspor, Denizlispor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Grandmedical Manisaspor, Denizlispor formalarını giydi.