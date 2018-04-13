Haber: Esra Öztürk

BalıkesirsporBaltok Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dünkü antrenmana çıkmayan futbolculara bir miktar ödeme yapılacağını ve oyuncuların kendi aralarında görüşerek çalışmaya çıkıp çıkmamaya karar vereceklerini belirtti. Kırtıl, teknik direktör Giray Bulak ile kulüp tesislerinde yaptığı basın toplantısında, oyuncuların antrenmana çıkması için yönetimin çok uğraştığını açıkladı. Gerçekleştirdikleri toplantıda Kırtıl, "Bugün futbolcular kendi aralarında bir daha görüşeceklerini söyledi. Kendilerine ne şekilde nasıl ödeme yapabileceğimizi söyledik, onlar bunu değerlendirip bir karar verecekler. Ödeme yapılacak, buna rağmen çıkmazlarsa kendileri bilir” dedi.

“Takım olacağımızı düşünüyorum”

Giresunspor maçına odaklandıklarını belirten Bulak "Giresunspor maçından iyi bir sonuçla dönüp play-off için şanslı bir takım olacağımızı düşünüyorum. İnşallah böyle olur. Yine stresli bir takımla oynayacağız. İlk yarının lideri veya ikincisi olan bir takım şimdi çok aşağılarda kaldı. Onlar da bizim maçı avantaj maçı görmek istiyor. Abdülkadir’in 6 maç sonra aramıza dönmesi ve golle başlaması, gol krallığında olan Otoo gibi bir oyuncumuzun gol atması bizi mutlu etti. Cüneyt aramıza döndü, Okan’ın sakatlığı bitti, Burak güçlenmeye başladı, kadro derinliğini yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.