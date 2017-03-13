Haber: Esra ÖZTÜRK

Karaçayır Spor Salonu’nda 08/09 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen “Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği” müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara, 9 erkek/9 bayan takım olarak toplam 80 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Erkeklerde 1. Mevlana Ortaokulu 2. Gürtan Koleji 3. 50.Yıl Ortaokulu 4. Dağkent Köroğlu Ortaokulu oldu.

Kızlarda 1. Sakarya Ortaokulu 2. Atatürk Ortaokulu 3. Mevlana Ortaokulu 4. Köroğlu Ortaokulu oldu. Katılım sağlayan antrenörleri, beden eğitimi öğretmenlerini ve başarı gösteren tüm öğrencileri tebrik eder başarılarının devamını dilerim