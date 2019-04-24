Ödüllerini Aldılar

Haber: Esra Öztürk

Ödül töreni ile ilgili gazetemize bir açıklama yapan Abant Tenis İhtisas Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy şunları söyledi: “23 Nisan tenis turnuvamızın ödül törenini tamamladık. Atamızın çocuklara armağan ettiği çok anlamlı bir bayramı; dünyada tek onun düşündüğü tabii ki bir tenis turnuvası ile taçlandırdık . Çocukların yarıştığı kardeşliklerin paylaşıldığı kurmaylarım tenisçilerimiz, protokolümüz ve tenis severlerimizle kutladık. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı ailelerini kutluyorum, emeği geçen herkese teşekkürler ve bir aile fotoğrafı ile bugünün anısına 23 nisan Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramımız kutlu olsun. Sevgiler..Abant Tenis İhtisas Kulübü..”