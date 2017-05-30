Haber: Aysun Beykoz

1991­1992 sezonunda Süper Ligden düşen Boluspor 25 sezon içinde 4 kez play­off’a çıkmasına rağmen başarılı olamadı. 1994­1995 sezonunda play­off’ta Çanakkale Dardanelspor ile Konya’da karşılaşan Boluspor rakibine 3­0 yenilerek Süper Ligin kıyısından döndü. Boluspor daha sonra 2007­2008 sezonuna kadar bekledi. Play­Off yarı finalinde Sakaryaspor’u penaltılarla eleyip finale çıktı. Finalde Eskişehirspor’a tartışmalı hakem kararları ile 2­0 yenilen Boluspor Süper Lige yükselme şansını kaçırdı. 2008­2009 sezonunda yeniden play­off’a çıkan kırmızı­beyazlılar yarı finalde Karşıyaka’ya penaltılarla elenmekten

kurtulamadı. Boluspor tam 8 sezon sonra bu yıl bir kez daha play­off’a çıktı. Temsilcimiz bu kez Göztepespor’u eleyip finale çıkmaya çalıştı. Ancak temsilcimiz 2 maçı da 2-0 yenilerek 4.kez katıldığı play-offtan yine eli boş döndü.