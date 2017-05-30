Haber: Aysun Beykoz
19911992 sezonunda Süper Ligden düşen Boluspor 25 sezon içinde 4 kez playoff’a çıkmasına rağmen başarılı olamadı. 19941995 sezonunda playoff’ta Çanakkale Dardanelspor ile Konya’da karşılaşan Boluspor rakibine 30 yenilerek Süper Ligin kıyısından döndü. Boluspor daha sonra 20072008 sezonuna kadar bekledi. PlayOff yarı finalinde Sakaryaspor’u penaltılarla eleyip finale çıktı. Finalde Eskişehirspor’a tartışmalı hakem kararları ile 20 yenilen Boluspor Süper Lige yükselme şansını kaçırdı. 20082009 sezonunda yeniden playoff’a çıkan kırmızıbeyazlılar yarı finalde Karşıyaka’ya penaltılarla elenmekten
kurtulamadı. Boluspor tam 8 sezon sonra bu yıl bir kez daha playoff’a çıktı. Temsilcimiz bu kez Göztepespor’u eleyip finale çıkmaya çalıştı. Ancak temsilcimiz 2 maçı da 2-0 yenilerek 4.kez katıldığı play-offtan yine eli boş döndü.
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