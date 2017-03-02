Haber: Aysun Beykoz

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen Belediye Spor Kulübü'nün katkılarıyla, Mengen Off-Road Grubu'nun organize ettiği, Ankara ve İstanbul’dan gelen İzci Team Off-Road Grupları'nın ağırlandığı organizasyona katıldı. Belediye Başkanı Bulut ilçeye dışarıdan gelen off-road gruplarına Mengen Belediye logolu tabak plaket takdim ederek, Mengen Belediye Spor Kulübü'nün sadece futboldan ibaret olmadığını ve off-road sporunun da ilçe için çok önemli olduğunu, böyle bir organizasyonda olmaktan büyük keyif aldığını ve her zaman destek vereceğini dile getirdi. Her iki off-road grubu Belediye Başkanı Bulut'a off-road doğa gezisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. İki gün boyunca karlar altındaki Mengen'in yaylarının keyfini süren, heyecanlı ve keyifli saatler geçiren spor severler hayranlıklarını dile getirerek en kısa zamanda tekrar gelmek istediklerini belirttiler ve ilçeden memnun bir şekilde ayrıldılar.