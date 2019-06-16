Off-Road Heyecanı Mudurnu’da Yaşandı

Haber: Birol Ertunç

Mudurnu’da, 100 bin metrekare alanda düzenlenen festival, ortak bir tutku ve kültürü paylaşan katılımcılarına, açık havada konser, interaktif söyleşiler, etkinlikler, eğitim ve atölye çalışmalarıyla doğa severlerin aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağladı. Katılımın ücretsiz olduğu festivale, doğa tutkunları ‘asfalttan çıkıp doğaya karışabilen’ arazi aracı, motosiklet, karavan ve ATV araçlarıyla katıldılar. Ortak tutkusu arazi aracı, karavan, motosiklet ve ATV araçlarıyla asfalttan çıkıp doğaya karışmak olan yaklaşık 4 bin katılımcı, 4x4 Dünyası Offroad Fest bünyesinde bir araya geldi. 14 - 15 – 16 Haziran tarihlerinde, Bolu Mudurnu’da 100 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen festivalin katılımcıları, ortak kültür ve bilgi paylaşımının keyfini, şehrin karmaşasından uzak, doğanın dinginliği içerisinde, aileleriyle birlikte yaşadı. Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlenceden oluşan kaliteli zaman konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışması gerçekleşti. Test sürüşleri, sohbetler ve farklı aktivitelerle zenginleşecek festival kapsamında ayrıca doğanın eşsiz ambiyansında büyük bir konser organizasyonu da gerçekleştirildi. Festivale sponsorluk desteği veren kurum ve kuruluşlar, TOSFED, Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi, Offroad camiasının Bolu ve Mudurnu’dan yer alan kulüp yapılanmaları BOLOFF ve Mudurnu Offroad’ın yanı sıra, Can-Am, AVC 4x4 Offroad Aksesuar, Crawler Caravan, Outroad Academy Turkey, Offroad Dükkanı, İlfer Custom Garage, Transanatolia ve 4x4 Rescue Team olarak sıralanıyor. Otomotiv sektörünün dev markaları Castrol Power 1, Volkswagen, Ford, Honda, Toyota, Nissan, CF Moto, Mitsubishi Motors ve enerji devi Aygaz Otogaz da, festivalin sponsorları arasında yer alıyor. Festivalin organizasyonunu üstlenen 4x4 Dünyası Erel Dijital Yayıncılık İmtiyaz Sahibi ve Yayınlar Koordinatörü Mehmet Erel, 4x4 Dünyası Offroad Fest’in kendi alanında bugüne dek gerçekleşmiş en büyük etkinliklerden biri olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Doğayı seven, aileleri ve sevdikleriyle doğada olmaktan keyif alan, ortak bir kültürü, ortak bir tutkuyu paylaşan binlerce kişi, asfalttan çıkıp doğaya karışabilen her türlü araçla misafirimiz oldu. 100 bin metrekarelik bir alanda, heybetli ağaçların altında, göz alabildiğine uzanan çimenler üzerinde, etkinlikler, eğitimler, sohbetler, keyifli kahvaltı ve yemeklerle muhteşem anları paylaştık. Otomobil, karavan, motosiklet markalarımız ve onlara ilaveten, Offroad camiamızın pek çok ticari paydaşı da, stantlarıyla alana renk kattı. Okulların kapanmasına ve Babalar Gününe denk getirdiğimiz zamanlamamız, festivale katılımı arttırdı. 4 binin üzerinde katılımcı geldi.” 4x4 Dünyası Erel Dijital Yayıncılık tarafından düzenlenen festivale, organizasyon partneri olarak destek veren dsm group’un yanı sıra, Deneme Tahtası motosiklet partneri, PRactice Communication Management iletişim partneri ve Patavat da sosyal medya partneri olarak katkıda bulunuyor. Kamp odaklı bir festival olarak düzenlenen 4x4 Dünyası Offroad Fest’in katılımcıları, festival alanında kurabildikleri çadırlarda olduğu gibi, alana yakın mesafede yer alan ve tarihi konaklardan çevrilmiş bölge otellerinde de konakladılar. Festival alanında çadır, uyku tulumu ve karavan kiralama olanakları da sunuldu. Festival kapsamında konser, eğitim ve atölye çalışmaları dışında düzenlenecek etkinlikler arasında, Baba-Çocuk ATV Gezisi, Bisiklet ve Trekking Rotaları, Rehberli Tarihi Mudurnu Gezisi, Test Sürüşleri yer aldı.”