Offroadçular Boş Durmuyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolulu Offroad sporcuları yaklaşık 25 araçla 17 Temmuz Spor Salonu’ndan Anıtpark’a kadar süren Gençlik Yürüyüşü’ndeki yerini aldı. Türk bayrakları ile dikkat çeken sporcular ilgi odağı haline geldi. Kulüpten yapılan açıklamada sporcuların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde de yer alacağı öğrenildi. 19 Mayıs Pazar günü Çele Tepesi’nde bulunan bayrak değişimi ve sonrasında yapılacak olan iftar yemeği etkinliğine tüm kulüp üyeleri ve halk davet edildi. Bayrak değişimi için saat 12.00’de GO Petrol önünde buluşulacak. İftar yemeği ise bayrak değişimi sonrası Çele Tepesi altında yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2019, 11:27