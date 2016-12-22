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22 Aralık 2016 Perşembe
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    • Öğrencilere özel kampanya

    AİBU Bolusporlular Topluluğu öğrenci kombinesi projesi hayata geçti. Yapılan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor maçı dahil yarım sezon kombine fiyatı 50 TL olarak belirlendi.

    22 Aralık 2016 Perşembe 14:22
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    Öğrencilere özel kampanya

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Konuyla ilgili olarak Boluspor Taraftar Gruplarından yapılan açıklama şöyle: "Başkanımız Sayın Necip Çarıkçı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Yeni Malatyaspor maçı dahil yarım sezon kombine fiyatımız 50 TL olarak belirlenmiştir. Kombine almak isteyen öğrenci kardeşlerimiz AİBÜ temsilcilerimiz ve lise temsilcilerimizle irtibata geçebilir.Bu süreçte maddi manevi yanımızda olan başkanımız Necip Çarıkçıya teşekkür ederiz . Haydi Bolu şehrine sahip çık takımına destek ol . Okullar ve Okullarda ki İlgili kişiler. Listede okuduğu okul olmayan öğrenci kardeşlerimiz bu aşağıdaki ilgili arkadaşlar ile irtibata geçip onlara isim yazdırabilirler.

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi:

    Doğukan İnan: 0535 - 678 0550

    Hakan Yaman: 0538 - 646 5301

    Mimar İzzet Baysal Teknik ve Anadolu E.M.L

    Berke Yurdtaş: 0542 - 212 3235

    Bolu Anadolu Lisesi

    Faruk Ceylan: 0542 - 479 2186

    Canip Baysal Anadolu Lisesi

    Barış Gültekin: 0506 -155 4852

    Ali Eren Öztürk: 0543 - 884 9255

    Merkez İzzet Baysal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi

    Anıl Kıyak: 0539 - 427 8168

    İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

    Emrecan Çelik: 0537 - 558 5647

    Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

    Egemen Arslan: 0543 - 934 14 00

    Bolu Spor Lisesi:

    Emirhan Ünal: 0543 - 433 2417

    Özel Final Lisesi

    Canberk Özdemir: 0507 - 570 1177

    Özel Bilim Koleji

    Caner Arslan: 0535 - 383 8192"

    Anahtar Kelimeler: AİBU, Bolusporlular, Topluluğu, öğrenci, Kombinesi

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