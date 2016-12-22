Haber: Erdal Tanrıverdi
Konuyla ilgili olarak Boluspor Taraftar Gruplarından yapılan açıklama şöyle: "Başkanımız Sayın Necip Çarıkçı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Yeni Malatyaspor maçı dahil yarım sezon kombine fiyatımız 50 TL olarak belirlenmiştir. Kombine almak isteyen öğrenci kardeşlerimiz AİBÜ temsilcilerimiz ve lise temsilcilerimizle irtibata geçebilir.Bu süreçte maddi manevi yanımızda olan başkanımız Necip Çarıkçıya teşekkür ederiz . Haydi Bolu şehrine sahip çık takımına destek ol . Okullar ve Okullarda ki İlgili kişiler. Listede okuduğu okul olmayan öğrenci kardeşlerimiz bu aşağıdaki ilgili arkadaşlar ile irtibata geçip onlara isim yazdırabilirler.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi:
Doğukan İnan: 0535 - 678 0550
Hakan Yaman: 0538 - 646 5301
Mimar İzzet Baysal Teknik ve Anadolu E.M.L
Berke Yurdtaş: 0542 - 212 3235
Bolu Anadolu Lisesi
Faruk Ceylan: 0542 - 479 2186
Canip Baysal Anadolu Lisesi
Barış Gültekin: 0506 -155 4852
Ali Eren Öztürk: 0543 - 884 9255
Merkez İzzet Baysal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
Anıl Kıyak: 0539 - 427 8168
İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Emrecan Çelik: 0537 - 558 5647
Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi
Egemen Arslan: 0543 - 934 14 00
Bolu Spor Lisesi:
Emirhan Ünal: 0543 - 433 2417
Özel Final Lisesi
Canberk Özdemir: 0507 - 570 1177
Özel Bilim Koleji
Caner Arslan: 0535 - 383 8192"
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!