Haber: Erdal Tanrıverdi

Konuyla ilgili olarak Boluspor Taraftar Gruplarından yapılan açıklama şöyle: "Başkanımız Sayın Necip Çarıkçı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Yeni Malatyaspor maçı dahil yarım sezon kombine fiyatımız 50 TL olarak belirlenmiştir. Kombine almak isteyen öğrenci kardeşlerimiz AİBÜ temsilcilerimiz ve lise temsilcilerimizle irtibata geçebilir.Bu süreçte maddi manevi yanımızda olan başkanımız Necip Çarıkçıya teşekkür ederiz . Haydi Bolu şehrine sahip çık takımına destek ol . Okullar ve Okullarda ki İlgili kişiler. Listede okuduğu okul olmayan öğrenci kardeşlerimiz bu aşağıdaki ilgili arkadaşlar ile irtibata geçip onlara isim yazdırabilirler.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi:

Doğukan İnan: 0535 - 678 0550

Hakan Yaman: 0538 - 646 5301

Mimar İzzet Baysal Teknik ve Anadolu E.M.L

Berke Yurdtaş: 0542 - 212 3235

Bolu Anadolu Lisesi

Faruk Ceylan: 0542 - 479 2186

Canip Baysal Anadolu Lisesi

Barış Gültekin: 0506 -155 4852

Ali Eren Öztürk: 0543 - 884 9255

Merkez İzzet Baysal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi

Anıl Kıyak: 0539 - 427 8168

İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Emrecan Çelik: 0537 - 558 5647

Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

Egemen Arslan: 0543 - 934 14 00

Bolu Spor Lisesi:

Emirhan Ünal: 0543 - 433 2417

Özel Final Lisesi

Canberk Özdemir: 0507 - 570 1177

Özel Bilim Koleji

Caner Arslan: 0535 - 383 8192"