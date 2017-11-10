Haber: Gönül OLUTÜRK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuya 7 okuldan 66 kız, 115 erkek öğrenci katıldı. Karaçayır Mahallesi'ndeki parkurda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan koşuya katılan öğrenciler, 1200, 1500 ve 2000 metrelik parkurda mücadele etti. Kız ve erkek öğrenciler, dereceye girebilmek için ter döktü. Soğuk havada yapılan koşuda öğrencilerden bazıları bitiş çizgisini geçtikten sonra fenalaştı, bazıları da ağladı. Ağlayan öğrencileri öğretmenleri teselli etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.