Öğrencilerle öz çekim yaptılar

Haber: Okay Özcan

Öğrenciler Bolunun Sultanlarına yoğun ilgi gösterirken, soruları ile bu sezon hedefine ulaşan kırmızı beyazlı sporcuları yakından tanıma fırsatı buldular.

Okul konferans salonunda düzenlenen Panel’e başkan Sinan Barut, başkan yardımcısı Ersin Ertem, yardımcı antrenör Berkant Çakır sporcular Elif Uzun, Rosir Calderon, Dilara Yergün ve Çağla Salih katıldı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri sporculara yönettikleri sorularla Sultanlar Ligi ve takım hakkında bilgiler alırken, voleybol sporu ile ilgili sorularını yönelttiler. Panele katılan başkan Sinan Barut Bahçeşehir Kolejine takım formasını hediye ederken, Bahçeşehir Koleji yöneticileri sporculara çiçek verdiler.

Misli.com Sultanlar Ligi ile Bolu’ya ayrı bir heyecan katan Sultanlara Bahçeşehir Koleji öğrencileri yoğun ilgi gösterirken panel çekilen özçekim ile son buldu.