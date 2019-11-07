Öğretmenlerimiz Finallere Kaldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda önceki gün başlayan turnuvada beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan temsilcimiz ilk maçında Kastamonu karşısında zorlanmadı. Ekibimiz ilk maçı 3-0 yenerek gücünü gösterdi. İçlerinde eski profesyonel voleybolcuların da yer aldığı ekibimiz gruptaki 2.maçında ise Amasya temsilcisine rakip oldu. Ekibimiz bu maçta da rakibine şans tanımadı. Öğretmenlerimiz bu mücadeleyi de set vermeden 3-0 kazandı. Bu sonuçla Bolu ekibi bölge maçlarında grup 1.si olarak finallere gitmeye hak kazandı. Temsilcimiz maçtan sonra kupayı havaya kaldırdı. Temsilcimiz Ankara’da 18-24 Kasım tarihlerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milli Eğitimden Kutlama

Konuyla İlgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “Bakanlığımızca 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türkiye Öğretmenler Kupası” bayan voleybol turnuvaları Karaçayır Spor salonunda yapılmıştı. Turnuva sonunda oluşturulan ‘Merkez Karması’ ilimizi Samsun’da yapılan bölge maçlarında temsil etti. Samsun’da gerçekleştirilen Karadeniz-1 bölge turnuvası müsabakaları sonucunda Bolu Merkez Karması kadın voleybol takımımız grubunu şampiyon bitirerek, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Yasin Yeşil’in kafile başkanlığında ilimiz temsilen turnuvaya katılan öğretmenlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyoruz.”