Haber : Faruk Çidem

Beşiktaş Yönetimi’nin Borussia Dortmund’tan proje transfer olarak renklerine kattığı Oğuzhan Aydoğan, siyah-beyazlı kulüpte henüz şans bulamadı ama transfer teklifleri konusunda rekor kırdı! 19 yaşındaki oyuncunun 7 kulüpten teklif aldığı ortaya çıktı.

A takımda hiç bir resmi maça çıkmayan sadece U-21 maçlarında oynatılan genç yetenek için Portekiz, Almanya ve Türkiye’den bazı kulüplerin Beşiktaş’ın kapısını çalacağı dile getirildi. Resmi maçlarda süre almamasına rağmen scoutlar tarafından yakından takip edilen Oğuzhan Aydoğan için en ilginç teklif Portekiz’den geldi.

İkinci lig ekiplerinden Leixoes, Oğuzhan’a talip oldu. Ligin dibinden kurtulmak için futbolcu arayan Portekiz ekibi, Türk scout Mahmut Alpaslan ile temasa geçti. Alpaslan ise Oğuzhan Aydoğan’ı önerdi. Bu futbolcuyu kiralamak için harekete geçen Leixoes, genç oyuncuyu 13 maç oynatma garantisi de verdi.

Benfica maçımız var

Portekiz ekibinin Oğuzhan’ı hemen istediği ve Benfica ile oynanacak kupa maçında oynatmayı istedikleri ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, Portekiz liglerinin ünlü kulüpler tarafından yakından izlenildiği için, Oğuzhan’ı bu ülkeye göndermeye sıcak baktığı ortaya çıktı. Portekiz dışında Alman kulüplerinin de yakından takip ettiği siyah-beyazlı futbolcuyla, Bielefeld, Bochum ve Düsseldorf’un kiralık olarak ilgilendiği bildirildi. Türkiye’de ise Boluspor, Denizlispor ve Giresunspor’un radarından olan Oğuzhan için, yönetimin önümüzdeki günlerde bir karar vereceği belirtildi.