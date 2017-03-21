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21 Mart 2017 Salı
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    • Okan Türk Türkiye Şampiyonu

    Bisiklet Federasyonu tarafından Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları, tamamlandı. Müsabakalarda Bolu bölgesi sporcusu Okan Türk Türkiye şampiyonu oldu.

    21 Mart 2017 Salı 14:20
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    Okan Türk Türkiye Şampiyonu

    Haber: Ceylan Beykoz

    Yabancı takımlardan sporcuların da yer aldığı organizasyona, 539 bisikletçi katıldı. Yarışların son gününde Büyük Bayan Kriteryum yarışında, Kocaeli Brisa Spor Kulübünden Cansu Türkmenoğlu birinci, Sakarya Telekom Spor Kulübü sporcusu Hatice Yılmaz ikinci, Kocaeli Brisa Spor Kulübü sporcusu Beyza Kahveci üçüncü oldu.

    Genç Bayan Kriteryum yarışında ise Mosso Ege Pedal Spor Kulübü sporcusu Keziban Koyun birinci, Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Fatma Sezer ikinci, Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yasemin Can üçüncü sırayı aldı.

    Yıldız Bayan Kriteryum yarışında Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Aslıhan Aygün birinci olurken, Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünden Azize Bekar ikinciliği, Mosso Ege Pedal Spor Kulübünden Ezgi Hepkaradeniz üçüncülüğü elde etti.

    Master Erkek -50 Kriteryum yarışını Kastamonu Toprak Su Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Yaşar Kabukoğlu birinci, Alanya Bisiklet Performans Spor Kulübü Derneği sporcusu Mehmet Akif Baykan ikinci, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Ali Rıza Fırıncı da üçüncü sırada tamamladı.

    Master Erkeklerde şampiyonluk

    Master Erkek -35 Kriteryum yarışında Bolu Gençlik Merkezi sporcularından Okan Türk birinci, Volkan Arslan ikinci, Denizli Telekom Spor Kulübü sporcusu Hakan Yıldırım da üçüncü sırada yer buldu.

    Master Erkek -40 Kriteryum yarışında ise Kastamonu Toprak Su Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Hakan Avcı birinciliği, Alanya Bisiklet Performans Spor Kulübü Derneği sporcuları Okan Dikici ikinciliği, Şükrü Bingöl de üçüncülüğü elde etti.

    Yıldız Erkek -B Kriteryum yarışında Konya Taşkent Spor Kulübünden Ahmet Maral birinci, Çumra Belediyespor Kulübünden Nezir Yusuf Dalgıç ikinci ve Konya Taşkent Spor Kulübünden Ali Osman Çelik ise üçüncü geldi.

    Yıldız Erkek -A Kriteryum yarışını Çumra Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Altuntaş birinci, Kocaeli Brisa Spor Kulübü sporcusu Tahir Buğra Yiğit ikinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Hakkı Çelikel de üçüncü sırada tamamladı.

    Genç Erkek Kriteryum yarışında Çumra Belediyespor Kulübünden Muhammed Selçuk birinci, Kocaeli Brisa Spor Kulübünden Halil İbrahim Doğan ikinci, Kapadokya Bisiklet Spor Kulübünden Ahmet Örencik üçüncü sırada yer aldı.

    Büyük Erkek Kriteryum yarışında birinci sırada Kapadokya Bisiklet Spor Kulübü sporcusu Oğuzhan Tiryaki yer bulurken, ikinci Kocaeli Brisa Spor Kulübünden Yunus Emre Yılmaz, üçüncü de Torku Şeker Spor Kulübünden Rasim Reis oldu.

    Sporculara ödülleri Dalyan mahallesinde düzenlenen törenle verildi.

    Anahtar Kelimeler: Bisiklet, Federasyonu, Muğla’nın, Ortaca, Ilçesinde

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