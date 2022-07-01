Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı

Milli oyuncu Okay Yokuşlu, İspanya La Liga ekibi Celta Vigo ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı

Milli oyuncu, sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada "Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Altay'da başlayan milli oyuncu, Kayserispor, Trabzonspor, Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları da giydi.

2018 yılında Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, 81 maçta 2 kez fileleri sarsıp 2 de gol pası verdi.

Tecrübeli oyuncu, kiralık olarak forma giydiği West Bronwich ve Getafe de ise toplam 27 karşılaşmaya çıktı.

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