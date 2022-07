Okay Yokuşlu West Bromwich Albion anlaştı

Haber: Erdal Tanrıverdi

La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdiren Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu.

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Geçen sezonun ikinci yarısını Getafe’de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hull City’de forma giyen milli futbolcularımız Ozan Tufan ve Doğukan Sinik ile birlikte Championship’te ülkemizi temsil edecek.

“Evine hoş geldin Okay” başlığıyla duyurulan transfer haberinde teknik direktör Steve Bruce’un şu sözlerine yer verildi; “Okay kalitesindeki bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyum. Kulübün Okay’ı getirerek Premier Lig yarışında iddialı bir kadro kurma konusundaki niyetini göstermesinden de memnunum. Okay buradaki kısa süre forma giydi ancak oyunuyla taraftarları kendisine hayran bıraktı. Bu sezon da yeniden yıldız gibi parlayacağına eminim.”

Okay Yokuşlu kimdir?

Okay Yokuşlu, 9 Mart 1994 tarihinde Konak, İzmir'de doğdu. Okay Yokuşlu, orta sahada top koşturan Türk milli futbolcudur. 28 yaşında olan Okay Yokuşlu, 1.91 boyundadır. Okay Yokuşlu, küçüklüğünden itibaren futbola karşı olan ilgisi ve yeteneğiyle 2004 yılında sekiz yaşındayken Karşıyaka Spor Okulu'nda futbola başladı.

2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma terleten genç futbolcu, buradaki başarılı performansı ve yaptığı işlerle fark edildi. Süper Lig kulüplerinin dikkatleri üzerine çeken Okay Yokuşlu, 2011 senesinde Kayserispor'a transfer oldu. Burada 4 sezon forma terleten genç futbolcu, forma giydiği 102 maçta 7 kez rakip ağları topla buluşturdu.

Kayserispor'daki performansı ile bakışları üzerinde toplayan Okay Yokuşlu, 8 Temmuz 2015'te Trabzonspor'a transfer edildi. Trabzonspor'da 56 maçta 4 kez gol attı. Okay Yokuşlu, 2009 Nisan'da yapılan Uluslararası Gençler Turnuvası kadrosuna çağrılan Okay Yokuşlu, ilk defa U-15 forması giydi. Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giyen Yokuşlu, bugüne dek A Milli Takım adına 11 maçta forma giydi.