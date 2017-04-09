Haber: Aysun BEYKOZ

Önceki gün yapılan müsabakalarda sporcumuz Merve Nur Eroğlu Klasik Yay Bayan bireyselde 1.olarak ve İstanbul Bölge Mix takımda 3.olarak yarışmayı tamamladı. Makaralı yay W1 Bireyselde sporcumuz Ömer Aşık 1. Naci Serap Yenier 2. Yiğit Caner Aydın 3. olarak yarışmayı tamamladı. Sporcularımız mücadeleler sonrası yaptıkları açıklamada, “Biz Okçular Vakfı olarak kocaman bir aileyiz. Hocalarımız Hasan Talha Onuk ve Ahmet Mehti Tuna emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.