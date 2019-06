"OKTAY ERCAN BAŞKAN BOLUSPOR ŞİRKET OLSUN"

Haber: Birol Ertunç Geçtiğimiz gün Oktay Ercan ile bir araya gelen kırmızı beyazlı taraftarlar bu ziyaretin ardından bir basın açıklaması yaptılar. CAMİAYA SESLENİŞ ADINI VERDİKLERİ AÇIKLAMA ŞÖYLE;



Bilindiği üzere 15 Haziran günü Bolusporumuzun geleceği açısından çok önemli bir kongre süreci yaşayacağız. Ülkemizin ekonomik sıkıntılar içinde olduğu, futbol kulüplerinin borçları yüzünden puan silme, transfer yasağı gibi çeşitli cezalar aldığı, borç yükünün giderek arttığı, hatta kapısına kilit vurulup kapandığı bu dönemde Bolusporumuzun geleceği açısından bu kongre çok daha fazla önem arzetmektedir. Bu kongre de Bolusporu seven herkesin öncelikli amacı günü kurtarmak değil, geleceği teminat altına almak olmalıdır. Borcun 15-20 milyon tl civarı olduğu bu dönemde 3 yıllık boş vaatler ile aday olmak ve seçime gitmek günü kurtarmaktan başka birşey değildir. Denenmişleri denemek, 3 yıllık yalan vaatler ile tekrardan başkan olmak Bolusporumuzun yükünü hafifletmez aksine geleceğine daha da zarar verir.

Bu doğrultuda Bolusporumuzun içinde bulunduğu durumdan kurtulması ve gelecek kaygısı olmaması için mevcut sistemin değişmesi gerekmektedir. 3 yıllık planlama yerine daha cağdaş ve daha profosyonel yönetim sistemine geçilmeli, avrupanın en büyük liglerinde ki büyük takımların yönetim sistemi örnek alınmalı ve bir an önce şirketleşmeye gidilmelidir. Artık kısa vadeli planlar değil uzun vadeli planlama yapılmalı Bolusporumuzun geleceği teminat altına alınmalıdır. Bunun için Boluspor şirket olmalıdır, şirket olmak zorundadır.

Hayatlarını Boluspora adamış, cefanın en büyüğünü çeken ve bu külübün gerçek sahibi olan bizler diyoruz ki; 15 Haziran günü herkes elini taşın altına sokmalıdır ve o gün bir tarihe tanıklık etmeli şirketleşmenin ilk adımları atılmalıdır. Kongrede yapılacak olan oylamada Bolusporu gerçekten seven kongre üyelerinin şirketlesmeyi onaylayacağından ve kulübümüzün geleceğini teminat altına alacağından zerre şüphemiz yoktur. Olası aksi bir durumda ise şirketleşmeyi onaylamayan, Bolusporumuzun geleceğini 3 yıllık boş vaatlere mecbur bırakan herkes bunun vebalini kaldıramaz ve bu külübün gerçek sahibi olan taraftara bunun hesabını veremez!!

Her kim bundan sonra Boluspor üzerinden nemalanmaya, Boluspor ismini kendi çıkarları için kullanmaya kalkar, Boluspor üzerinden basit hesaplar yaparsa tepkimiz bu zamana kadar olanların aksine çok daha sert olacaktır.

Bizler; Artık denenmişleri demek istemiyoruz.

Bizler; Sürekli aynı isimleri görmek istemiyoruz.

Bizler; 3 yıllık yalan ve boş vaatler ile kandırılmak istemiyoruz.

Bizler; Bu şehrin kaderi ile oynanmasını istemiyoruz.

Bizler; Bu borç yüküne, bu kötü gidişata dur diyebilecek, Bolusporumuzu siyasetçilere muhtaç etmeyen, taraftarıyla birlikte hareket eden, şehri ve taraftarı hareketlendiren, heyecanlı, hevesli, taraftarını deplasmanda yalnız bırakmayan, taraftarını deplasman yollarında mağdur ettirmeyen, altyapıya önem veren, boş vaatler, yalan söylemler ile taraftarın ve şehrin duyguları ile oynamayan, Bolusporumuzu isminin geçtiği her platformda en iyi şekilde temsil edecek, hakkını sonuna kadar savunacak bir başkan istiyoruz.

Bu isim OKTAY ERCAN'dır

Bizler; Bolusporun gerçek sahipleri olarak bu kulübün başında hepimizin yürekten destekliği sn: OKTAY ERCAN'ı görmek istiyoruz. Sn: OKTAY ERCAN dışında çıkacak hiçbir ismi, adayı kesinlikle tasvip etmiyoruz ve desteklemiyoruz!!

Bu vesile ile Kırmızı - Beyaz renklere gönül vermiş büyük Boluspor taraftarları başta olmak üzere, camiamızın ve Bolu'lu bütün vatandaşlarımızın Mübarek Ramazan Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz..

Saygılarımızla

YARENLER & CADDE 14