Oktay Ercan İsmi Bomba Gibi Düştü

Bolu’ya 40 Milyon Dolarlık yatırım yapmayı planlayan İş Adamı ve  Boluspor Başkan yardımcısı Oktay Ercan’ın adı Boluspor Başkanlığı ile anılmaya başlandı.

Oktay Ercan İsmi Bomba Gibi Düştü

Haber: C.Kutay Aykan

Kulislerde adı geçen Oktay Ercan Boluspor için stat yapımını üstlenebileceğini deklare etmiş ve sözümün arkasındayım demişti.Fabrikayı kurmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Otella isimli fabrikayı ve yanındaki arsayı satın alan Ercan, yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için önümüzdeki yıllarda hayata geçireceği çelik yelek fabrikası ile gündemde yerini almıştı. Boluspor Başkanlığı için yakın tarihte Çarıkçı ile İstanbul’da buluşan Oktay Ercan’ın önümüzdeki günlerde Başkan adaylığını açıklaması

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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