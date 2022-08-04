Oktay Ercan’dan Bolu Belediyespor’a büyük destek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyespor Kulübü’nün yaşadığı ekonomik sorunlar zaman zaman had safhaya ulaşırken, Bolulu İş İnsanı Oktay Ercan kırmızı beyazlı takıma yeni sezonda destek olarak Bolulu sporseverleri oldukça memnun etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut "Elginkan Vakfı 2 senedir forma sponsorumuz en büyük desteği veren firmalarımızdan birisi. Ama bu sene bizim en büyük teşekkür edeceğimiz kişi ise Sayın Oktay Ercan'dı. Yeni sezon için bitme noktasına geldiğimiz bir durumda ortaya çıkarak bize destek verdi, takıma sahip çıktı. Sayın Ercan'ın yaptığı bu desteği bu iyiliği aslan unutmayacağız"

"Bir Avrupa bir de büyük bir kulübü turnuva için Bolu'ya getirmek istiyoruz"

İş insanı Oktay Ercan'ın karşılıksız destek verdiğini sözlerine ekleyen Barut "Biz sezon öncesi Bolu'da bir turnuva yapmak istiyoruz. Avrupa’dan bir takımın yanı sıra ligde ki büyük takımlardan birini de Bolu'ya getirmek istiyoruz. Bu turnuvaya da "Oktay Ercan" ismini vererek en azından bize yaptığı bu iyiliğe bu desteğe bir cevap vermek istiyoruz" dedi.

"Oktay Ercan Bolu için Boluspor için bizim için bir nimet"

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut Oktay Ercan Bolu için, Boluspor için, bizim için de bir nimettir dedi. Barut "Sayın Ercan karşılığında bizden hiç bir şey beklemeden bize destek verdi. Biz yan yana hiç gelmedik, ama kulüp için yazıştığımızda gönderdiğimiz maç tribün fotoğraflarını görünce ben bu takım bu taraftar için ne yapabilirim diye sordu. Ve hemen bize destek olarak bu sezona daha güçlü girmemize neden oldu" dedi.