Okul, Mahalle Spor Kulüpleri Toplantısı Yapıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara başkanlığında, İlçe Mili Eğitim Yöneticilerinin ve Merkezde bulunan Ortaokul ve Liselerde görevli beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla ‘’Okul Mahalle Spor Kulüpleri’’ konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda '2023 Eğitim Vizyonu' doğrultusunda okullarda okuyan spora yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine yönelik Okul Mahalle Spor Kulüplerinin oluşturulması ve kullanılmasıyla ilgili fikir alışverişi yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Okul Mahalle Spor Kulüpleri projesi; spor salonlarına sahip olan okulların etrafındaki okullar ve bulunduğu mahallenin sakinleriyle birlikte sportif faaliyet göstermek amacıyla Okul Mahalle Spor Kulüpleri kurulması ve okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması amaçlanıyor.