Haber: Esra Öztürk

Spor etkinlikleri liseler arası erkek masa tenisi, lise bayan voleybol, lise erkek voleybol ,lise erkek futsal , ortaokul bayan voleybol , Erkek ortaokul 7-8 futsal , erkek ortaokul 5-6 futsal , ilkokul 3-4 futsal , lise ve ortaokul kross kategorilerinden oluşuyor. Dereceye giren branşların ödüllerin 23 Nisan’da verileceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih CELEPCİ spora katkılarından dolayı okul müdürlerine, Beden Eğitimi öğretmenlerine, sporcu öğrencilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum dedi.