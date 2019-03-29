Okul Sporlarına Seçim Ayarı

Haber: Esra Öztürk

Yerel Seçimler nedeniyle ertelenen Atletizm Küçükler İl Birinciliği yarışmalarının 18-19 Nisan yapılmasına karar verildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Basketbol Genç Erkekler B Erkek Okul Sporları İl Birinciliği’nde Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Bolu Doğa Anadolu Lisesi, Canip Baysal Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Anadolu Lisesi ve Bolu Fen Lisesi takımları mücadele edecek. Diğer yandan Futsal Küçük Erkekler İl Birinciliği fikstürü de açıklandı. Alınan bilgiye göre 9-10-11 Nisan tarihlerinde Sentetik Sahada oynanacak olan mücadelelerde Şehit Ozan Özen OO, Gazipaşa OO, 50.Yıl İzzet Baysal OO ve Köroğlu OO takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.