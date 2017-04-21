Haber: Esra Öztürk

Nisan Okulları Genel Müdürü Zafer Bacıoğlu okul sporlarının önemi hakkında bilgi verdi

Bacıoğlu, sportif faaliyete düzenli devam eden çocukların okul başarılarının olumlu yönde etkilendiği, düzenli ve disiplinli oldukları, sorumluluk duygularının arttığını söyledi ve ayrıca sporun öğrencilerin ailesi ve çevresiyle olumlu iletişim kurmadaki öneminden bahsetti.

Bacıoğlu ayrıca, sporun öğrencinin başarısını olumlu yönde etkilediğini belirterek, Özel Bolu Nisan Okullarında öğrencilerin, ilgili oldukları spor branşına yönlendirildiklerini ve öğrencilerin düzenli sportif faaliyetlere katılımlarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Nisan Okulları Genel Müdürü Zafer Bacıoğlu, 2016–2017 Eğitim Öğretim yılında Çim Hokeyi, atletizm, oryantring, jimnastik, futsal, masa tenisi ve muaytai branşlarında okul sporlarında mücadele ettiklerinden bahsetti. Özel Bolu Nisan Anadolu Lisesi, Çim hokeyi takımı il şampiyonu olarak Muğla’da ki grup maçlarına katılarak Bolu’yu temsil etti.

Özel Bolu Nisan Okulları, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il ikincisi ve Özel Bolu Nisan Anadolu Lisesi atletizm de il üçüncüsü oldu. Özel Bolu Nisan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bursa’da yapılacak olan atletizm müsabakalarında Bolu’yu temsil edecek.

Orman konulu kompozisyon yarışmasında 1'incilik ve 2'incilik ödülünü de Özel Bolu Nisan Okulları öğrencileri aldı.