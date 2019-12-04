Okul Sporlarında Fikstür Çekildi

Haber: Ceylan Beykoz
Okul sporlarında takım müsabakalarının başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:
Futbol Küçük Erkekler: 9-13 Aralık
Futbol Genç Erkekler: 9-13 Aralık
Voleybol Genç Kızlar A: 9-20 Aralık
Voleybol Genç Erkekler A: 10-20 Aralık
Hentbol Küçük Erkekler: 11-13 Aralık
Hentbol Yıldız Kızlar: 11-13 Aralık
Hentbol Küçük Kızlar: 18-20 Aralık
Hentbol Genç Erkekler: 18-20 Aralık
Hentbol Genç Erkekler: 20 Aralık
Voleybol Yıldız Kızlar: 23-30 Aralık
Basketbol Genç Erkekler A: 23-31 Aralık
Basketbol Genç Kızlar: 26 Aralık
Voleybol Yıldız Erkekler: 27-31 Aralık
Basketbol Yıldız Erkekler: 31 Aralık-10 Ocak
Futsal Genç Erkekler: 2-15 Ocak
Basketbol Genç Erkekler B: 6-8 Ocak
Voleybol Küçük Kızlar: 6-15 Ocak
Futsal Genç Kızlar: 7-15 Ocak
Basketbol Küçük Kızlar: 13-15 Ocak
Basketbol Küçük Erkekler: 13-15 Ocak