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Okul Sporlarında Fikstür Çekildi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakalarının fikstürü önceki gün çekildi. Müsabakalar önümüzdeki hafta oynanacak olan futbol maçlarıyla start alacak.

Okul Sporlarında Fikstür Çekildi

Haber: Ceylan Beykoz

Okul sporlarında takım müsabakalarının başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:

Futbol Küçük Erkekler: 9-13 Aralık

Futbol Genç Erkekler: 9-13 Aralık

Voleybol Genç Kızlar A: 9-20 Aralık

Voleybol Genç Erkekler A: 10-20 Aralık

Hentbol Küçük Erkekler: 11-13 Aralık

Hentbol Yıldız Kızlar: 11-13 Aralık

Hentbol Küçük Kızlar: 18-20 Aralık

Hentbol Genç Erkekler: 18-20 Aralık

Hentbol Genç Erkekler: 20 Aralık

Voleybol Yıldız Kızlar: 23-30 Aralık

Basketbol Genç Erkekler A: 23-31 Aralık

Basketbol Genç Kızlar: 26 Aralık

Voleybol Yıldız Erkekler: 27-31 Aralık

Basketbol Yıldız Erkekler: 31 Aralık-10 Ocak

Futsal Genç Erkekler: 2-15 Ocak

Basketbol Genç Erkekler B: 6-8 Ocak

Voleybol Küçük Kızlar: 6-15 Ocak

Futsal Genç Kızlar: 7-15 Ocak

Basketbol Küçük Kızlar: 13-15 Ocak

Basketbol Küçük Erkekler: 13-15 Ocak

Esra Perçin

Esra Perçin

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