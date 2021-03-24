Okullarda, Online satranç turnuvası

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilimizde ve 81 il genelinde gerçekleştirilecek İl Seçmeleri, Yarı Final ve Türkiye Finali turnuvalarının yarışma yönergeleri belirlenen takvim doğrultusunda Okul Sporları Daire Başkanlığının resmi web sayfasından ve Türkiye Satranç Federasyonunun merkez ve il temsilcilikleri sayfalarından yayımlanacaktır.

Yayımlanan yönergede yer alan hususlar çerçevesinde her kademedeki öğrenci sporcular yukarıda belirtilen internet sayfaları üzerinden açılacak online kayıt formunu doldurarak 30 Mart 2021 tarihine kadar İl Seçmeleri turnuvalarına katılmak için başvuruda bulunabilecekler.

Sporcular www.chess.com adresinden ücretsiz olarak kullanıcı adı oluşturduktan sonra veya var olan kullanıcı adları ile https://okuldasatranc.tsf.org.tr/ adresinden çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Sporcuların, chess.com’a üye olurken kullanıcı adlarının, gerçek isim ve soy isimden oluşması ve isteyen sporcuların ilave olarak sadece rakam kullanmaları gerekmektedir. Daha önceden chess.com üyeliği bulunan sporcuların ise chess.com profillerine gerçek isim ve soy isimlerini yazmaları gerekmektedir.