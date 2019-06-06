Okullardan Olimpiyat Şampiyonluğuna

Haber: Aysun Beykoz

Güzeltürk, “Trampolin cimnastikte Nisan ayında okullardan yapılan ön seçmede ilkokul 1.sınıf 2012 Doğumlu 50.Yıl İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Kültür İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Abant İlkokulu, Canip Baysal İlkokulları arasından yapılan seçme sonuçlarında 80 sporcu Murat Canbaş Cimnastik Tesisleri’ne davet edilmiştir. Yapılan seçme sonucunda 16 erkek sporcu adayı seçildi, 2020 yılında müsabık olma yolunda Murat Canbas Cimnastik Tesisleri’nde en iyi şekilde eğitim vererek, yaz sonunda yapılacak olan son seçme de alt yapı alan sporcular diğer branşlara yönlendirilecek. As kadro ile yola M.Caner Güzeltürk önderliğinde Enes Saz ve Sude Öztürk hoca ileTürkiye şampiyonları uluslararası şampiyonlar, Avrupa, dünya en önemli hedefimiz olan olimpiyat şampiyonu çıkartmak için canla başla hedefimize ekip halinde ulaşmak istiyoruz.”