Olimpik Havuzda Sorun Bitmiyor

Haber: Gönül Olutürk

2015 yılında Spor Bakan Yardımcısı Metin Yılmaz’ında katkılarıyla Karaçayır’da yapımına başlanan Olimpik Yüzme Havuzunun ihale şartnamesi gereği 2017 yılında teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat ihaleyi alan firma ihale feshi için bakanlığa müracaat edince kaba inşaatı neredeyse bitmek üzere olan Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı tamamen durdu. Tesis içinde bulunan havuz kısmı yağmur suları ile dolarken Olimpik havuzun keyfini kurbağalar çıkarıyor. Binanın duvarları da yer yer dökülmeye başlarken milyonluk tesis kaderine terk edilmiş durumda. Bakanlıklardan hazır çıkan paraları kendi başarılarıymış gibi gösterip anında basın bildirisi yayınlayan Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın’ın bu yarım kalan tesis ile ilgili Ankara’da ne gibi bir çalışma yaptıkları bilinmiyor.