Olimpik Milli Takımı kampa geldi

Haber:Volkan Yılmaz



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Valery Shturbabin yönetimindeki olimpik ve Gençler Dünya Şampiyonası hazırlık kampında sporcuIar, IrynaShchukla, Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse, Tuğçe Rana Kaya, Gökçe Sena Üstün, Irmak Duvan, Serra Macit, Damla Demirkol, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Muhammed Furkan Kalender, Mehmet Erdem Durul, Defne Lal Oruncak ve Ahmet Turgut Taflan yer alıyor. Kampta sporcular, teknik taktik antrenmanlarının yanı sıra kondisyon ve mental çalışmalar da yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm sağlık önlemleri dikkate alınarak 5 Ocak'ta başlayan kamp, 17 Ocak'ta son bulacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 13:54