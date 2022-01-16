Olimpik ve TOHM Sporcuları testten geçirildi



Haber: Uğur Balaban

Olimpik ve TOHM projelerinde yer alan artistik, ritmik ve trampolin cimnastik branşlarımızda 9 ilden (İzmir, Bolu, Ankara, İstanbul, Samsun, Konya, Antalya, Kayseri, Karabük) toplam 98 sporcu Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde ölçümlere katıldı.

6 Ocak Perşembe günü başlayıp 14 Ocak Cuma günü sona eren ölçümlerde, sporcularımız birtakım mikrobiyolojik, psikolojik, performans ve fizyoterapi-rehabilitasyon testlerine tabi tutuldu. Testleri başarıyla geçen Cimnastik sporcuları yeni yıl hazırlıklarını tamamlamış oldu.

Çelen teşekkür etti

Yapılan test verilerinin Federasyon için de çok önemli olduğunu belirten Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Sporcularımızın eksiklerini görmek ve ona göre çalışmalarımızı planlamak açısından son derece önem arz eden bu testleri uygulayan tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl hedeflerimiz için sporcularımızın durumunu ortaya koyan bu testlerin çok iyi bir rehber olacağı inancıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 15:27