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05 Ekim 2018 Cuma
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    • “Olimpiyat hayalken, madalyaları konuşuyoruz”

    Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, gelecek yıl katılacakları uluslararası organizasyonlarda altın madalya almak istediklerini söyledi.

    05 Ekim 2018 Cuma 11:46
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    “Olimpiyat hayalken, madalyaları konuşuyoruz”

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu 'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nu ziyaret eden Çelen, yaptığı açıklamada, milli sporcuların katıldıkları birçok yarışmadan madalyayla döndüğünü söyledi. Çelen, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını getirdiğini hatırlatarak, bu başarıları sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti. 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın Katar'da düzenleneceğini aktaran Çelen, şöyle devam etti:"Amacımız erkeklerde ilk 24 takım arasına girip ilk olimpiyat kotasını almak. Kadın sporcularımızda da aynı hedef var. Ritmik ve tranbolinde de aynı şekilde hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Artistik erkek takımımız ilk 12 takım arasına girip de takımı götürebilirsek olimpiyatlarda final kovalamayı ve onun akabinde de madalya almayı hedefliyoruz."Cimnastikte olimpiyatı konuşmak hayalken, bugün madalyaları konuşmaya başladık." diyen Çelen, "Her dünya kupasından madalya alıyoruz. 4 - 5 yıl öncesine gidiyorum; büyük yarışmalara giderdik bir final çıkarsa mutlu oluyorduk. Şimdi finaller çıkmaya başladı. Madalyalar gelemeyince canımız sıkılıyordu. Şimdi altın madalya ve madalya sayısı gelmezse üzülüyoruz. Bu da sporcularımızın kalitesini gösteriyor." ifadelerini kullandı. - "100 bin sporcumuz var"Çelen, Türkiye'de cimnastik sporunun geldiği noktadan bahsederek, "İnanıyorum ki 15 - 20 yıl sonra milli takımları seçmekte zorlanacağız. Bu sene Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 66 il yarışmış. 5 yıl öncesine baktığınızda bin sporcu vardı, şu an 100 bin sporcu var. Yani uçurum fazla. Önceden 12 ilde cimnastik yapılıyordu, bugün 81 il taahhüt altında. 72 ilde antrenörümüz var ve 66 il yarışıyor. Hedefimiz 81 ilde hocamızın bulunması ve 81 ilde de yarışmanın olması." diye konuştu. Federasyon olarak tek bir noktaya odaklanmadıklarını, birçok alanda çalıştıklarını, antrenörlük boyutunda çalışmaların olduğunu dile getiren Çelen, şunları kaydetti:"Avrupa ve dünya şampiyonası öncesinde bazı ülkeler hocalarımızla çalışmak istediklerini söyledi. Geldiğimiz nokta şu; hocalarımızın nitelikli hocalar olduğunu bütün dünya görmeye başladı. Elit düzeydeki hocalarımızla Türkiye'nin her yerinde eğitim kursları yapıyoruz. Türkiye'nin her hocasını aynı şekilde eğitmeye çalışıyoruz."Çelen, atletizm, yüzme ve cimnastiğin temel sporlardan olduğuna dikkati çekerek, "İnanıyorum ki 2019 yılında gittiğimiz bütün dünya kupalarından altın madalyalarla döneceğiz. Aldığımız madalya sayısını ikiye katlayacağız. Olimpiyatlara en hazır, en dinamik federasyonlar içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Cimnastik, Federasyonu, Başkanı, Suat

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