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29 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)

    Erhan Beykoz yazdı...

    29 Ocak 2018 Pazartesi 13:04
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    Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)

    Son haftaların flaş ekibi Boluspor lig lideri Ümraniye karşısında 6 puanlık maçı kaybetti. Sosyal faaliyet halkımızın kafasını dağıtan sporlarda bu sonuçların olması doğal! Önemli olan bu gibi final maçlarının sonuçlarından ders çıkarmaktır.

    Geçtiğimiz hafta yine 6 puanlık ve rakibimiz olan Giresun’dan aldığımız galibiyetle şehir havaya girmişti. Bunun karşılığı olarak belki de 2 sezondur hiç olmadığı sayıda seyirci karşılaşmayı izlemeye geldi. Taraftar sayısı belki istenilen sayının altındaydı ama başarı geldikçe artacağını hepimiz biliyoruz.

    Giresun maçının kopyası gibi olan Ümraniye karşılaşmasında da, iki ayrı yarıda iki farklı Boluspor sahadaydı. İlk yarıda rölanti oynayan, ikinci yarıda etkili, baskılı, ne yaptığını bilen, pozisyonlara giren, rakibi bunaltan oyun izledik.

    Ümraniye karşısında Boluspor hiç hak etmediği bir mağlubiyet aldı. İlk yarıda ortada oynanan oyun, ikinci yarının başlamasıyla Boluspor’un üstünlüğü ile, pozisyonlara girerek ve gol kaçırma yarışıyla maçı kaybettik. Dediğim gibi bunlar sporda var ve var olmaya devam edecek.

    Benim anlayamadığım bazı gerçekleri paylaşmak isterim. Futbolun kuralı olan, “kazanan kadro değişmez” felsefesini Sait hoca yıktı. Giresun maçında Kalede devleşen Gökhan, yapılan değişiklikler ve şansımızın da küçük katkısıyla kazandığımız karşılaşmanın ilk 11’inde 3 değişiklik yapmış. Sakatlık, cezalı, hastalık, moralsizlik ve ya başka nedenlerle değişiklik olabilir. Bu gerekçelerin olmamasına rağmen 3 değişiklik yapılıyorsa, bunu sormamız gerekir.

    Kupada Akhisar karşısına çıkan 11, Giresun’da oynayan 11 ve Ümraniye karşısındaki 11 düşünüldüğünde, ortaya Sait Hocanın takımla çok oynadığı gerçeğini görürüz. Kafasında henüz netleşmemiş 11 olduğu sürece, bu ve benzeri sonuçlara da hazır olmamız gerekir. Futbolda, takımla ne kadar çok oynarsan o kadar kaybetmeye adaysın!

    Bir başka futbolun gerçeği de, genel olarak düşme hattında olan takımlarda teknik adamlar takım kadrosuyla oynarlar. Sanırım amaçları kaybederken bazı genç oyuncuları kazanmak, önümüzdeki sezonun takımına hazırlık yapmaktır. Ligimizin en önemli maçlarından biri olan Gazişehir Gaziantep maçına gideceğiz. Sait hocanın nasıl bir kadroyla çıkacağımızı merak etmiyor değilim!

    Ümraniye karşısında geçtiğimiz haftanın 30 dakikasında oyunun skorunu değiştiren Melih ve Santos ilk yarıda yoklardı. İkinci yarıda önünde boş alan bulan, ara toplarla rakibi bunaltan, dikine topla giden ve ataklardaki pasları atan Melih takımı taşıdı. Net pozisyonların çoğunda Melih’in imzası vardı.

    Santos bir dünya markası. Yaşı ve tecrübesiyle yorulmuş takımların başını döndüreceğini hepimiz biliriz. Yine de 70 dakika elinden geldiğince katkı sağladı.

    Geçtiğimiz haftanın ilk yarıdaki en iyi oyuncu olan Burak, çok koştu, çalıştı. İkinci yarıda oyundan düşerken, kalitesi belli olan ama bir türlü dikine oynamayı sevmeyen Yusuf Emre son yarım saatte iyi işler yaptı. Bana öyle geliyor ki, takımın hamalı olan ve değişmez İshak’ın alternatifi olarak Burak düşünülüyor. Birbirine yakın özelliklere sahip orta sahayla çıkan Sait Hoca, maalesef orta sahamızdaki eksikleri zamanında göremedi…

    İstediği topları alamamasına rağmen hareketli olan Peopen’e karşılık, saman alevi gibi oynayan Akabueze şaşırtmaya devam ediyor.

    Sol kanadımızda Umut’un çıkışları, kuvveti ve yaptığı ortalarla rakibe sıkıntılı anlar yaşatırken, Furkan istediğimiz gibi katkı sağlamadı.

    Gökhan, oyunda 90 dakika dikkatli, hazır ve tam motive ile oynuyor. Yediği golde yapacağı bir şey yoktu. Buna karşılık son dakikaların şanslı oyuncusu Guıdo’nun net kaçırdığı gol, tepkileri üstüne çekmesine neden olurken, saç yoldurdu.

    Her takımın en önemli açığı libero ve stoper mevkisidir! Bu açığı Alim ve Renato ile kapatan Sait Hoca, defansta yaşadığı tüm sıkıntıların orta sahadan kaynaklandığını görüyordur, umarım!

    Boluspor alternatifleriyle iyi bir kadroya sahip. Bu hafta Gaziantep’te 6 puanlık bir maça daha çıkacağız. İyi motivasyon, yüksek moral, birlik ve bütünlüğümüz olduğu sürece her karşılaşmayı alacak güçteyiz. Başarının, şansın ve puanların bizimle olması dileğimdir.

    Anahtar Kelimeler: Erhan, Beykoz, Yazdı...

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