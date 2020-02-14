Olmak Ya da Olmamak!

Haber: Volkan Yılmaz

Son 4 haftada aldığı 2 puanla son sıraya gerileyen Boluspor 12 haftalık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda ligde play-off mücadelesi veren Cesar Grup Ümraniyespor’u konuk ediyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele şampiyonluk hedefleyen Ümraniyespor için de hayati öneme sahip. Ligde kalmak isteyen Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da cezalı Gökhan Sazdağı dışında cezalı oyuncunun olmaması moralleri yerine getirdi. Zorlu maç öncesi İstanbul ekibi 10 dış saha maçının sadece 2’sini kazanırken 1’inde berabere kalarak, 7’sinde de mağlup oldu. Boluspor iç sahada 6 maçtı kazanamıyor. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Boluspor ile Ümraniyespor arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç 1-1 eşitlikle noktalanmıştı. Konuk ekipte Bolusporlu eski futbolcular Burak Öğür ve Akabueze şans bulmaları halinde rakip olarak sahaya çıkacaklar. Bir diğer Boluspor’un eski ismi Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ise yeni takımı ile ilk kez puan avına çıkacak.