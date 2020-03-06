Olmak ya da Olmamak

Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıda oynadığı 8 maçta yalnızca 5 puan alabilen ve düşme hattına demir atan Boluspor 16 haftalık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Ankara Aktepe Stadı’nda ligde play-off mücadelesi veren Keçiörengücü takımına konuk oluyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele play-off hedefleyen Ankara ekibi için de hayati öneme sahip. Ligde kalmak isteyen Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde maçın oynanacağı Ankara’ya hareket etti. Boluspor’da kart cezalıları Mustafa Durak ve Hayrullah Bilazer Ankara’da takımı yalnız bırakan isimler olacak. Zorlu maç öncesi Ankara ekibi 13 iç saha maçının 7’sini kazanırken, 3’ünde berabere kalarak, 3’ünde mağlup oldu. Boluspor ise dış sahada 5 beraberlik alıp, diğer 7 maçı kaybetti. Boluspor tam 16 aydır deplasmanda kazanamıyor. 2 takımın mücadelesi Bein Max 2’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Bülent Birincioğku yönetecek. Boluspor ile Keçiörengücü arasında ligin ilk yarısında Bolu’da oynanan maç 3-1 Boluspor galibiyetiyle noktalanmıştı. Boluspor taraftarlarının Ankara’da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurmaları bekleniyor.