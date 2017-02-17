Haber: Erdal Tanrıverdi

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Özgür İleri'nin durumu maç saatinde belli olacak. Senegal U-20 Afrika Kupası'na giden Diarra maç kadrosunda yer almayacak. Rakip takımda ise cezalı oyuncu bulunmuyor. Boluspor'da hedef deplasmanda 3 puan alarak haftalar süren galibiyet özlemine son vermek.

Hazırlıklar tamamlandı, Maç Avaz'da

Zorlu maç öncesinde Boluspor 28 ve maç fazlasıyla puanla 8.durumda bulunurken Ümraniyespor ise 29 puan ve maç eksiği ile 6.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapacak.tamamlayan ekibimizin zorlu mücadelesi TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak.

Poepon ve İbrahim'e dikkat...

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz haftayı boş geçen Poepon maçta öne çıkabilecek isimlerden biri olarak görünüyor. Ümraniyespor'da ise İbrahim Akdağ 6 golle en golcü isim.

3 maçtır içerde puan yok

Boluspor'un zorlu maç öncesi iç sahada 13.haftadan bu yana kazanamıyor. Boluspor iç sahada son galibiyetini Altınorduspor karşısında 3-2'lik skor ile alırken sonrasında Balıkesirspor'a 3-2, Yeni Malatyaspor'a 5-1, Elazığspor'a 2-1 yenildi. Ümraniyespor ise dış sahada oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.