Haber: Aysun Beykoz

Çapa maç sonunda şöyle konuştu: “Bizim adımıza bu karşılaşma bu sezonun en iyi karşılaşmasıydı.Gerçekten bu bizi mutlu etti. İyi çalışmış olduğumuzun bir göstergesi. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Son 18 tercihlerinde tercih yapamadık veya topla buluşamadık. Bugün biz sadece 3 puan değil, 3 puandan daha fazla şey kazandık. Çünkü oyun olarak gerçekten çok şey kattık, çok iyi işler yaptık. Şuan itibariyle olmamız gereken yerdeyiz. Çünkü biz ilk altıyı hak eden bir takımız. Tabii ki önümüzdeki sonuçları bekleyeceğiz. Takım oyununu oynamamız, takımımızın sahada bu şekilde oynaması bizi gerçekten çok mutlu ediyor ve gelecek için ümitlendiriyor.’’